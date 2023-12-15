هدف فوز أوراوا ريد على كلوب ليون 1-0 (كأس العالم للأندية)
الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 19:48
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023
أوراوا يفتتح التسجيل عن طريق أليكس ⚽🔥
كلوب ليون 0 × 1 أوراوا ريدز#ليون_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/5HDEP3HIMe
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هدف فوز أوراوا ريد على كلوب ليون 1-0 (كأس العالم للأندية)
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