ركلة جزاء بيراميدز الضائعة أمام بلدية المحلة - عبد الله السعيد (الدوري المصري)
الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 20:30
بطريقة غريبة في المدرجات 😮 عبد الله السعيد يهدر ركلة جزاء أمام بلدية المحلة #ONTime_Sports pic.twitter.com/LDs1lHnXo7— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 14, 2023
عبد الله السعيد يطيح بالكرة فوق العارضة
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