هدف بلدية المحلة الأول أمام بيراميدز - حسام أشرف (الدوري المصري)
الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 20:20
"ضربة رأسية في منتهى الإبهار" 😮👌 حسام أشرف يواصل التألق ويسجل التعادل للبلدية في مرمى بيراميدز #ONTime_Sports pic.twitter.com/bpxV9I7yVo— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 14, 2023
رأسية رائعة من حسام أشرف تمنح بلدية المحلة هدف التعادل
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