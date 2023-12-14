ملخص فوز الجونة على البنك الأهلي 3-2 (الدوري المصري)
الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 18:56
- ملخص تعادل مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا - الدوري المصري
- هدف خرافي في مباراة مودرن فيوتشر وسيراميكا - محمد شكري (الدوري المصري)
- ملخص فوز ميلان على نيوكاسل 2-1 (دوري أبطال أوروبا)
ملخص فوز الجونة على البنك الأهلي 3-2 (الدوري المصري)
نرشح لكم
ركلة جزاء بيراميدز الضائعة أمام بلدية المحلة - عبد الله السعيد (الدوري المصري) هدف المصري الأول أمام الزمالك - غيلاس قناوي (الدوري المصري) هدف بلدية المحلة الأول أمام بيراميدز - حسام أشرف (الدوري المصري) هدف بيراميدز الأول أمام بلدية المحلة - فيستون ماييلي (الدوري المصري) محمد عواد يتألق ويتصدى لركلة جزاء إلياس جلاسي (الدوري المصري) ملخص تعادل مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا - الدوري المصري القائم يمنع هدفا رائعا لـ الداخلية أمام المقاولون العرب (الدوري المصري) هدف الإسماعيلي الثاني في البنك الأهلي - عماد حمدي - (الدوري)