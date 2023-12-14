ملخص تعادل مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا - الدوري المصري

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 18:27

12/14/2023 6:27:28 PM

هدفا المباراة أحدهما كان رائعا للغاية من محمد شكري