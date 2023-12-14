ملخص تعادل مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا - الدوري المصري
الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 18:27
🏆🔥 أهداف مباراة مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا 1/1 في الجولة التاسعة من #دوري_نايل #ONTime_Sports pic.twitter.com/VzPLorjdCI— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 14, 2023
هدفا المباراة أحدهما كان رائعا للغاية من محمد شكري
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