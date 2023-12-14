هدف خرافي في مباراة مودرن فيوتشر وسيراميكا - محمد شكري (الدوري المصري)
الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 18:25
من زاوية صعبة وتسديدة صاروخية 🤯👌 محمد شكري يسجل هدف التعادل لسيراميكا في مرمى فيوتشر #ONTime_Sports pic.twitter.com/dsaNQYhMaQ— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 14, 2023
هدف رائع من زاوية صعبة للغاية على طريقة البرازيلي مايكون
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