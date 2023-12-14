ملخص فوز بورتو على شاختار 5-3 (دوري أبطال أوروبا)

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 00:51

12/14/2023 12:51:22 AM ملخص فوز بورتو على شاختار 5-3 (دوري أبطال أوروبا)
بورتو شاختار دوري أبطال أوروبا
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