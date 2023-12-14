هدف أتليتكو مدريد الأول ضد لاتسيو - جريزمان (أبطال أوروبا)
الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 00:05
أنطوان غريزمان يفتتح التسجيل لأتلتيكو مدريد أمام لاتسيو#دوري_أبطال_أوروبا #اتلتيكو_مدريد_لاتسيو pic.twitter.com/4BlMj99wAI— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2023
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