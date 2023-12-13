هدف باريس سان جيرمان الأول ضد دورتموند - زائير أميري (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 23:29
وارن زائير إيمري يعادل النتيجة لباريس سان جيرمان في شباك دورتموند #دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان #دورتموند_باريس pic.twitter.com/cQRbm5eQmT— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2023
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