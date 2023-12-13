هدف نيوكاسل الأول ضد ميلان - جويلينتون (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 22:46
غويلينتون يفتتح التسجيل لنيوكاسل أمام ميلان#دوري_أبطال_أوروبا #نيوكاسل_ميلان pic.twitter.com/TbeYGCnbBo— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2023
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