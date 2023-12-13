كريم بنزيمة يتحدث عن مواجهة الأهلي في كأس العالم للاندية
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 22:45
نرشح لكم
هدف اتحاد جدة الثالث ضد أوكلاند سيتي - بنزيمة (كأس العالم للأندية) هدف اتحاد جدة الثاني ضد أوكلاند سيتي - كانتي (كأس العالم للأندية) هدف اتحاد جدة الأول ضد أوكلاند سيتي - رومارينيو (كأس العالم للأندية) نظام جديد لكأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا احتفال ريال مدريد في غرفة خلع الملابس بالتتويج بكأس العالم للأندية تتويج ريال مدريد ببطولة كأس العالم للأندية هدف فلامنجو الرابع أمام الأهلي - بيدرو (كأس العالم للأندية) هدف فلامنجو الثالث أمام الأهلي - جابرييل باربوسا (كأس العالم للأندية)