تشتيت خارق من على خط المرمى لـ سوله مدافع دورتموند أمام باريس سان جيرمان

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 22:30

12/13/2023 10:30:21 PM تشتيت خارق من على خط المرمى لـ سوله مدافع دورتموند أمام باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان بوروسيا دورتموند دوري أبطال أوروبا نيكلاس سوله
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