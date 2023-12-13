هدف ريال مدريد الثالث ضد يونيون برلين - سيبايوس (أبطال أوروبا)
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 00:02
سيبايوس يسجل الهدف الثالث لريال مدريد في شباك أونيون برلين#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد #أونيون_برلين pic.twitter.com/6H3arHzRMo— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 12, 2023
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