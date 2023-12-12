مودريتش يهدر ركلة جزاء لـ ريال مدريد ضد يونيون برلين (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 23:29
ركلة جزاء ضائعة من مودريتش في لقاء يونيون برلين❌#ليلة_الأبطالpic.twitter.com/nQU3SQ8yq3— FilGoal (@FilGoal) December 12, 2023
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