هدف يونيون برلين الأول ضد ريال مدريد - كيفن فولاند (أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 23:25
أونيون برلين يفتتح التسجيل في شباك ريال مدريد#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد #أونيون_برلين pic.twitter.com/NXFoBiNuEX— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 12, 2023
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