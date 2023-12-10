ملخص فوز إنتر على أودينيزي 4-0 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 00:34

12/10/2023 12:34:53 AM ملخص فوز إنتر على أودينيزي 4-0 (الدوري الإيطالي)
الدوري الإيطالي إنتر أودينيزي
نرشح لكم
مصطفى سجل.. ملخص فوز باريس سان جيرمان على نانت 2-1 (الدوري الفرنسي) ملخص فوز لايبزج على بوروسيا دورتموند 3-2 (الدوري الألماني) هدف نانت الأول ضد باريس سان جيرمان - مصطفى محمد (الدوري الفرنسي) أهداف فوز أتالانتا على ميلان 3-2 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل ريال مدريد مع بيتيس 1-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز أستون فيلا الأول ضد أرسنال 1-0 (الدوري الإنجليزي) مرموش صنع وسجل.. ملخص فوز فرانكفورت على بايرن 5-1 (الدوري الألماني) هدف بورنموث الأول ضد مانشستر يونايتد 1/0 - دومينيك سولانكي (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
في ليلة تاريخية لـ لاوتارو.. إنتر يعود لصدارة الدوري بسحق أودينيزي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة منتخب مصر للشباب - وائل رياض يضم 28 لاعبا لمعسكر ديسمبر 2 ساعة | منتخب مصر
مصطفى محمد يسجل ومبابي لا.. باريس سان جيرمان يفوز على نانت 3 ساعة | المحترفون
بعد 15 دقيقة وقت إضافي.. الكشف عن سبب تعطل الـ VAR في لقاء أهلي جدة والرائد 3 ساعة | سعودي في الجول
منافس الأهلي المحتمل - تقرير: اتحاد جدة يختار بديل مدافعه في كأس العالم للأندية 3 ساعة | كأس العالم للأندية
دوري أبطال إفريقيا - الوداد ينجو في الوقت القاتل.. والترجي يتعادل سلبيا 3 ساعة | الكرة الإفريقية
موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة 3 ساعة | كأس العالم للأندية
الزمالك: سنعيد تقييم كل شيء يخص كرة القدم.. والترحيب بـ مؤمن زكريا طبيعي 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر 4 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر