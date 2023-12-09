هدف نانت الأول ضد باريس سان جيرمان - مصطفى محمد (الدوري الفرنسي)
السبت، 09 ديسمبر 2023 - 23:23
⚽️🔥 رأسية المصري محمد مصطفى تدرك التعادل لنانت أمام باريس سان جيرمان#الدوري_الفرنسي |#باريس_سان_جيرمان_نانت#Ligue1UberEats pic.twitter.com/mF67sIW3Gd— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 9, 2023
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