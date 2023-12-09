تحية شيكابالا وزيزو لجمهور الزمالك بعد مباراة ساجرادا
السبت، 09 ديسمبر 2023 - 23:08
نرشح لكم
عبد الواحد السيد يهدي قميص الزمالك لأحد المشجعين هدف فوز الزمالك على ساجرادا 1- 0 (الكونفدرالية) ملخص تعادل الأهلي مع شباب بلوزداد 0-0 (دوري أبطال إفريقيا) محمد عبد المنعم مع ذوي الاحتياجات الخاصة قبل مواجهة بلوزداد القائم يمنع هدفا رائعا لـ الداخلية أمام المقاولون العرب (الدوري المصري) هدف الزمالك الثاني أمام سوار - شيكابالا (الكونفدرالية) هدف فوز سيراميكا كليوباترا على البنك الأهلي (الدوري المصري) ملخص فوز المصري على إنبي 2-1 (الدوري المصري)