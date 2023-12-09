أهداف فوز أتالانتا على ميلان 3-2 (الدوري الإيطالي)

في مباراة مثيرة حتى الدقيقة الأخيرة.. أتالانتا يفوز على الميلان بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الـ15 من الكالتشيو 🔵⚫️



شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#أتالانتا_ميلان pic.twitter.com/YslMWMM7Y0