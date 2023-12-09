هدف فوز الزمالك على ساجرادا 1- 0 (الكونفدرالية)

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 22:02

12/9/2023 10:02:18 PM هدف فوز الزمالك على ساجرادا 1- 0 (الكونفدرالية)
الزمالك ساجرادا الكونفدرالية أحمد سيد زيزو
نرشح لكم
ملخص تعادل الأهلي مع شباب بلوزداد 0-0 (دوري أبطال إفريقيا) محمد عبد المنعم مع ذوي الاحتياجات الخاصة قبل مواجهة بلوزداد القائم يمنع هدفا رائعا لـ الداخلية أمام المقاولون العرب (الدوري المصري) هدف الزمالك الثاني أمام سوار - شيكابالا (الكونفدرالية) هدف فوز سيراميكا كليوباترا على البنك الأهلي (الدوري المصري) ملخص فوز المصري على إنبي 2-1 (الدوري المصري) هدف إنبي الأول ضد المصري - أحمد أمين قفة (الدوري المصري) هدف المصري الأول أمام إنبي - غيلاس قناوي (الدوري المصري)
أخر الأخبار
محاضرة مطولة من كولر للاعبي الأهلي في بداية الاستعداد لكأس العالم للأندية 7 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الفرنسي - سان جيرمان (0-0) نانت.. بداية المباراة 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليفربول المستفيد.. أستون فيلا يكمل السلسلة التاريخية ويسقط أرسنال بهدف مكجين 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تين هاج: أنا المسؤول عن أخطاء اللاعبين.. ومنحنا بورنموث الظروف المثالية للفوز 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - مصطفى محمد أساسي مع نانت ضد مبابي وسان جيرمان 46 دقيقة | المحترفون
مورييل يُسقط ميلان بالكعب في +94 ويقود أتالانتا لفوز مثير 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
معتمد جمال: سنحسم موقف الثلاثي العائد من الإيقاف.. وتوقيع عقد تدريب الزمالك أمر طبيعي ساعة | الكرة المصرية
مرموش بعد خماسية بايرن: مباراة استثنائية.. ومن الرائع أن تحتفل بمثل هذا الفوز ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر 4 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر