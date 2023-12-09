هدف أستون فيلا الأول ضد أرسنال - جون مكجين (الدوري الإنجليزي)
السبت، 09 ديسمبر 2023 - 19:49
⚽️🔥 آستون فيلا يفاجئ آرسنال بهدف مبكر سجله ماكجين#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #استون_فيلا_ارسنال #PremierLeague pic.twitter.com/dwCwVv01MG— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 9, 2023
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