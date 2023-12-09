مرموش صنع وسجل.. ملخص فوز فرانكفورت على بايرن 5-1 (الدوري الألماني)

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 18:49

12/9/2023 6:49:55 PM مرموش صنع وسجل في فوز إينتراخت فرانكفورت الكاسح على بايرن ميونيخ 5-1 في الدوري الألماني
بايرن ميونيخ الدوري الألماني فرانكفورت عمر مرموش
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