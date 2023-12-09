صلاح سجل وصنع.. ملخص فوز ليفربول على بالاس 2-1 (الدوري الإنجليزي)

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 17:36

12/9/2023 5:36:27 PM

ملخص فوز ليفربول على كريستال بالاس 2-1 في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.. صلاح سجل وصنع