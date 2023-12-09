هدف فرانكفورت الأول ضد بايرن ميونيخ - عمر مرموش (الدوري الألماني)
السبت، 09 ديسمبر 2023 - 17:20
🇪🇬 عمر مرموش يهز شباك نوير #الدوري_الألماني pic.twitter.com/7uDpefNEE9— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 9, 2023
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