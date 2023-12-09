هدف صلاح التاريخي لـ ليفربول ضد كريستال بالاس 1/1 (الدوري الإنجليزي)

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 16:17

12/9/2023 4:17:48 PM

هدف الزمالك التاريخي رقم 200 مع ليفربول والـ150 له في الدوري الإنجليزي