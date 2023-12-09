هدف كريستال بالاس الأول ضد ليفربول - ماتيتا (الدوري الإنجليزي)
السبت، 09 ديسمبر 2023 - 16:11
ماتيتا يعطي التقدم لكريستال بالاس من ضربة جزاء #الدوري_الإنجليزي #كريستال_ليفربول pic.twitter.com/Q1o0iQdVFa— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 9, 2023
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