أهداف فوز الهلال على الطائي 2-1 (الدوري السعودي)

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 20:10

12/8/2023 8:10:14 PM

الهلال يحقق فوزا على الطائي بنتيجة 2-1 في الجولة 16 من الدوري السعودي