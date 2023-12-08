أهداف فوز الهلال على الطائي 2-1 (الدوري السعودي)

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 20:10

12/8/2023 8:10:14 PM الهلال يحقق فوزا على الطائي بنتيجة 2-1 في الجولة 16 من الدوري السعودي
الهلال الطائي الدوري السعودي
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