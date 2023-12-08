محمد عبد المنعم مع ذوي الاحتياجات الخاصة قبل مواجهة بلوزداد

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 18:40

12/8/2023 6:40:41 PM لفتة من مدافع الأهلي تجاه الجماهير من ذوي الاحتياجات الخاصة في مباراة دوري الأبطال
الأهلي دوري أبطال إفريقيا محمد عبد المنعم شباب بلوزداد
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