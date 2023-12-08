هدف الخليج الثاني ضد أبها - محمد شريف (الدوري السعودي)
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 17:53
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023
محمد شريف يضيف ثاني أهداف الخليج 🔥⚽
الخليج 2 × 0 أبها
#دوري_روشن_السعودي#الخليج_أبها | #SSC pic.twitter.com/1Y11vyGKgB
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