هدف ضمك الثالث ضد الاتحاد - طارق حامد (الدوري السعودي)
الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 18:18
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 7, 2023
بقذيفة لا تصد ولا ترد
طارق حامد يسجل الثالث لضمك 🚀🔥⚽
ضمك 3 × 1 الاتحاد
#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/Blj463BQaK
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