ملخص فوز ليفربول على شيفيلد يونايتد 2-0 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي 2-1 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز أستون فيلا على مانشستر سيتي 1-0 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز مارسيليا على ليون 3-0 (الدوري الفرنسي)

هدف أستون فيلا الأول ضد مانشستر سيتي - ليون بايلي (الدوري الإنجليزي)

هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد تشيلسي - سكوت مكتوميناي (الدوري الإنجليزي)

هدف تعادل تشيلسي ضد مانشستر يونايتد - كول بالمر (الدوري الإنجليزي)

هدف مانشستر يونايتد الأول ضد تشيلسي - سكوت مكتوميناي (الدوري الإنجليزي)

هدف ليفربول الأول ضد شيفيلد - فان دايك (الدوري الإنجليزي)