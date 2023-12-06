هدف تعادل تشيلسي ضد مانشستر يونايتد - كول بالمر (الدوري الإنجليزي)
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 23:14
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 6, 2023
What a solo run and finish from Cole Palmer. Easily Chelsea's best player this season!#beINPL #CFC pic.twitter.com/i0k1NTUnBd
نرشح لكم
هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد تشيلسي - سكوت مكتوميناي (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الأول ضد تشيلسي - سكوت مكتوميناي (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل أودينيزي مع فيرونا 3-3 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز روما على ساسولو 2-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز إنتر على نابولي 3-0 (الدوري الإيطالي) هدف إنتر ميلان الأول ضد نابولي - هاكان تشالهان أوجلو (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل مانشستر سيتي مع توتنام 3-3 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل باير ليفكوزن مع دورتموند 1-1 (الدوري الألماني)