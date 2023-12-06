القائم يمنع هدفا رائعا لـ الداخلية أمام المقاولون العرب (الدوري المصري)
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 19:42
"أحلى جول مجاش" 😮💣 تسديدة قوية من مهاب ياسر لاعب الداخلية ولكن قائم المقاولون يرفض الهدف!#ONTime_Sports pic.twitter.com/x16n9gRbpz— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 6, 2023
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