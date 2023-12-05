هدف التعادل للوتون ضد أرسنال - جابرييل أوشو (الدوري الإنجليزي)
الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 22:57
لوتن يعادل النتيجة سريعا#الدوري_الإنجليزي #لوتن_ارسنال pic.twitter.com/iheOQZzs07— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2023
نرشح لكم
هدف أرسنال الأول ضد لوتون - جابرييل مارتينيلي (الدوري الإنجليزي) هدف الإسماعيلي الثاني في البنك الأهلي - عماد حمدي - (الدوري) هدف البنك الأهلي الأول في الإسماعيلي - أمير مدحت - (الدوري) هدف سيراميكا الأول في إنبي - أحمد ياسر ريان - (الدوري) هدف الإسماعيلي الأول في البنك الأهلي - عمر الساعي - (الدوري) هدفا فوز طلائع الجيش على بلدية المحلة 2-0 (الدوري المصري) هدف سموحة الثاني ضد فاركو - فادي فريد (الدوري المصري) هدف سموحة الأول ضد فاركو - فادي فريد (الدوري المصري)