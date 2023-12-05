هدف البنك الأهلي الأول في الإسماعيلي - أمير مدحت - (الدوري)
الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 20:37
برأسية خااادعة💥⚽.. أمير مدحت يتعادل لفريق البنك الأهلي أمام الإسماعيلي pic.twitter.com/ahg5OxvUTq— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 5, 2023
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