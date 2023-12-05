هدف الإسماعيلي الأول في البنك الأهلي - عمر الساعي - (الدوري)
الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 19:33
بالكعب وعلى الهااادي💥⚽.. عمر الساعي يفتتح التسجيل للإسماعيلي في شباك البنك الأهلي pic.twitter.com/MfehSz1eyU— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 5, 2023
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