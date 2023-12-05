هدفا فوز طلائع الجيش على بلدية المحلة 2-0 (الدوري المصري)

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 18:22

12/5/2023 6:22:32 PM أهداف فوز طلائع الجيش على بلدية المحلة 2-0 (الدوري المصري)
بلدية المحلة طلائع الجيش الدوري المصري
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