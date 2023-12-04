هدف سموحة الثاني ضد فاركو - فادي فريد (الدوري المصري)
الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 20:59
جوووووووووووووووووووووووووول— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 4, 2023
فادي فريد يتألق ويحرز الهدف الثاني لنادي سموحة في مرمي فاركو لتصبح النتيجة 2-1 pic.twitter.com/ZVvDiT5aRx
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