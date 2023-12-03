هدف الزمالك الثاني أمام سوار - شيكابالا (الكونفدرالية)
الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 21:55
شيكابالا بمهارة فائقة يحرز الهدف الثاني للزمالك في شباك سوار #كأس_الإتحاد_الإفريقي pic.twitter.com/4NWcp0MzKR— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023
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