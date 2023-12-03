هدف مانشستر سيتي الثاني ضد توتنام - فيل فودين (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز تشيلسي على برايتون 3-2 (الدوري الإنجليزي)

مخلص فوز باريس سان جيرمان على لو هافر 2-0 (الدوري الفرنسي)

هدف ليفربول الرابع ضد فولام - ترينت أرنولد (الدوري الإنجليزي)

هدف فولام الثالث ضد ليفربول - بوبي ريد (الدوري الإنجليزي)

هدف ليفربول الثاني الخرااافي ضد فولام - أليكسيس ماك أليستر (الدوري الإنجليزي)

هدف ليفربول الأول الرائع ضد فولام - ترينت أرنولد (الدوري الإنجليزي)