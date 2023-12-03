هدف مانشستر سيتي الثاني ضد توتنام - فيل فودين (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 19:17
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 3, 2023
This Man City side can score all types of goals... and this team goal is up there with the best of them. Quick, incisive and unstoppable.#beINPL #MCFC pic.twitter.com/SIo6RJ9tfg
نرشح لكم
ملخص فوز تشيلسي على برايتون 3-2 (الدوري الإنجليزي) مخلص فوز باريس سان جيرمان على لو هافر 2-0 (الدوري الفرنسي) هدف ليفربول الرابع ضد فولام - ترينت أرنولد (الدوري الإنجليزي) هدف فولام الثالث ضد ليفربول - بوبي ريد (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني الخرااافي ضد فولام - أليكسيس ماك أليستر (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول الرائع ضد فولام - ترينت أرنولد (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز نيوكاسل على مانشستر يونايتد 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ميلان على فروسينوني 3-1 (الدوري الإيطالي)