هدف مانشستر سيتي الأول ضد توتنام - سون بالخطأ في مرماه (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 18:46
مانشستر سيتي يعادل النتيجة بسرعة عن طريق الكوري سون خطأ في مرماه#الدوري_الإنجليزي | #مانشسترسيتي_توتنهام #PremierLeague pic.twitter.com/Mq7z2fINbK— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023
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