هدف توتنام الأول ضد مانشستر سيتي - سون (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 18:42
سون يفتتح التسجيل لتوتنهام في شباك مانشستر سيتي من هجمة مرتدة مباغت#الدوري_الإنجليزي | #مانشسترسيتي_توتنهام #PremierLeague pic.twitter.com/08yFHrlwSb— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023
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