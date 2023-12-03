هدف ليفربول الرابع ضد فولام - ترينت أرنولد (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 18:17
4-3 LIVERPOOL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 3, 2023
Just 80 seconds after Endo pulled things back level for Liverpool, Trent Alexander-Arnold looks like he has won it at Anfield. What a strike!#beINPL #LFC #FFC pic.twitter.com/DV2t1O57Q4
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