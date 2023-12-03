ملخص فوز ميلان على فروسينوني 3-1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 00:20
ميلان يهزم فروسينوني بنتيجة 3-1 في السان سيرو ليرتفع رصيده للنقطة 29 في المركز الثالث بالكالتشيو— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 2, 2023
شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#ميلان_فروسينوني#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/xHwKABom6P
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