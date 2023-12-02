صناعة الحارس.. هدف ميلان الثاني ضد فروسينوني - بوليسيتش (الدوري الإيطالي)

أسيست مانيان ✅

تحكم وإنهاء أكثر من رائع من بوليسيتش ⭐️



شاهد هذا الهدف الرائع من الميلان ⚽️📽️#ميلان_فروسينوني#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/v0eY2AhXK0