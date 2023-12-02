صناعة الحارس.. هدف ميلان الثاني ضد فروسينوني - بوليسيتش (الدوري الإيطالي)
السبت، 02 ديسمبر 2023 - 23:06
أسيست مانيان ✅— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 2, 2023
تحكم وإنهاء أكثر من رائع من بوليسيتش ⭐️
شاهد هذا الهدف الرائع من الميلان ⚽️📽️#ميلان_فروسينوني#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/v0eY2AhXK0
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