هدف ميلان الأول ضد فروسينوني - لوكا يوفيتش (الدوري الإيطالي)

هدفه الأول مع الروسونيري 🔴⚫️✅



لوكا يوفيتش يضع الميلان في المقدمة بهدف في شباك فروسينوني ⚽️#ميلان_فروسينوني#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/w3bLDAx4S8