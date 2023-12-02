هدف ميلان الأول ضد فروسينوني - لوكا يوفيتش (الدوري الإيطالي)
السبت، 02 ديسمبر 2023 - 22:34
هدفه الأول مع الروسونيري 🔴⚫️✅— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 2, 2023
لوكا يوفيتش يضع الميلان في المقدمة بهدف في شباك فروسينوني ⚽️#ميلان_فروسينوني#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/w3bLDAx4S8
نرشح لكم
ملخص فوز نيوكاسل على مانشستر يونايتد 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ميلان على فروسينوني 3-1 (الدوري الإيطالي) صناعة الحارس.. هدف ميلان الثاني ضد فروسينوني - بوليسيتش (الدوري الإيطالي) ملخص فوز ريال مدريد على غرناطة 2-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز أرسنال على ولفرهامبتون 2-1(الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الثاني ضد ولفرهامبتون - أوديجارد (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الأول ضد ولفرهامبتون - بوكايو ساكا (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مارسيليا على أياكس 4-3 (الدوري الأوروبي)