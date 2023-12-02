هدف ريال مدريد الأول ضد غرناطة - براهيم دياز (الدوري الإسباني)
السبت، 02 ديسمبر 2023 - 20:10
تمريرة سحرية من توني كروس يترجمها دياز بنجاح#الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد_غرناطة #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/uoY7HX2q39— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 2, 2023
نرشح لكم
مرتين.. طرد سيرخيو راموس أمام ريال سوسيداد (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الثاني ضد قادش - رودريجو (الدوري الإسباني) فرصة خوسيلو الغريبة المهدرة لريال مدريد ضد قادش - الدوري الإسباني هدف ريال مدريد الأول ضد قادش - رودريجو (الدوري الإسباني) خرافي.. هدف ريال سوسيداد الثاني ضد إشبيلية - عمر صادق (الدوري الإسباني) ملخص فوز أتليتكو مدريد ضد ريال مايوركا 1-0 (الدوري الإسباني) ملخص تعادل برشلونة مع رايو فايكانو 1-1 (الدوري الإسباني) هدف التعادل لبرشلونة ضد رايو فايكانو - روبرت ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني)