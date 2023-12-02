ملخص فوز أرسنال على ولفرهامبتون 2-1(الدوري الإنجليزي)

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 19:38

12/2/2023 7:38:35 PM ملخص فوز أرسنال على ولفرهامبتون 2-1(الدوري الإنجليزي)
أرسنال الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون مارتن أوديجارد
نرشح لكم
هدف أرسنال الثاني ضد ولفرهامبتون - أوديجارد (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الأول ضد ولفرهامبتون - بوكايو ساكا (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مارسيليا على أياكس 4-3 (الدوري الأوروبي) ملخص فوز ليفربول على لاسك 4-0 (الدوري الأوروبي) هدف محمد صلاح مع ليفربول ضد لاسك (الدوري الأوروبي) هدف ليفربول الأول أمام لاسك - لويس دياز (الدوري الأوروبي) ملخص تعادل إنتر مع بنفيكا 3-3 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز ريال مدريد على نابولي 4-2 (دوري أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر يونايتد - شو قلب دفاع.. ودالوت ظهير أيسر ومشاركة ماينو دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر عمر جابر: المساندة الجماهيرية ضرورة ضد سوار.. والفريق استعاد الثقة 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر معتمد جمال: لا نعاني من الغيابات.. وجهزنا اللاعبين نفسيا 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
أرتيتا: هذا ما نتحداه في المباريات المقبلة.. وكرة القدم غير مثالية 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأول منذ النهائي.. أرقام هدف تاو مع الأهلي ضد يانج أفريكانز 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
Gaming - مخرج The Witcher 4 يكشف أسرارا عن اللعبة 48 دقيقة | Gamers
مران الزمالك - تحذير من معتمد جمال للاعبين قبل مواجهة سوار 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا – فوز تاريخي لـ نواذيبو على بيراميدز.. والمجموعة تشتعل ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 4 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر