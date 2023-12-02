هدف أرسنال الثاني ضد ولفرهامبتون - أوديجارد (الدوري الإنجليزي)
السبت، 02 ديسمبر 2023 - 17:45
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 2, 2023
Arsenal are playing some BEAUTIFUL football. Watch this team goal finished off by captain Martin Ødegaard.#beINPL #AFC #Arsenal pic.twitter.com/63lhN771jZ
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