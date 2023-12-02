هدف أرسنال الأول ضد ولفرهامبتون - بوكايو ساكا (الدوري الإنجليزي)
السبت، 02 ديسمبر 2023 - 17:43
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 2, 2023
Bukayo Saka scores again for Arsenal after a delightful passing move!
That's now 5 goals and 5 assists already this season for Saka in the Premier League.#beINPL #AFC #Arsenal pic.twitter.com/m6RINBivmX
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